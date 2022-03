Malbork-Elbląg. Wyjazd na "Cabaret" do Teatru im. A. Sewruka. Mamy jedno zaproszenie

„Cabaret” to jeden z najgłośniejszych musicali świata”. Swoją prapremierę miał na Broadwayu w 1966 r. Każdy chyba zna jeden z największych przebojów tej sztuki, czyli „Money, money”. Musical jest grany w Teatrze A. Sewruka w Elblągu od marca.

Panowie z powiatu malborskiego z okazji Dnia Kobiet organizują wyjazd na spektakl, który odbędzie się 13 marca o godz. 17. Fundują przejazd tam i z powrotem (czyli autokary), a także upominki dla pań. Bilet na przedstawienie - w cenie od 40 do 50 zł - trzeba będzie zakupić we własnym zakresie. Jak to wygląda, doskonale wiedzą mieszkanki powiatu, które w poprzednich latach wyjeżdżały do elbląskiego teatru, bo to kontynuacja pomysłu. Zainteresowane mogą kontaktować się z Bartoszem Nowakiem, sołtysem Stogów, członkiem Zarządu Powiatowego PSL - tel. 660 413 751.

Od organizatorów mamy do przekazania jedno podwójne zaproszenie na wyjazd. Otrzyma je osoba, która napisze na adres [email protected] i najciekawiej uzasadni chęć wyjazdu do teatru. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie "Teatr". Na maile czekamy do 9.03.2022 r. do godz. 12.