Malbork. Erasmus+ i wyjazd do Lizbony okazał się dobrą lekcją logistyki dla nauczycielek zawodu z ZSP 3. Uczyły się podczas praktyk w metrze Anna Szade

W ostatnim tygodniu lutego pięć nauczycielek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku brało udział w szkoleniu w Lizbonie w ramach projektu, jaki placówka realizuje dzięki programowi Erasmus+. Na własnej skórze przekonały się, na czym polega praca w portugalskiej firmie. To była świetna okazja do poszerzenia wiedzy na temat logistyki, której uczestniczki na co dzień uczą młodzież.