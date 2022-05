Malbork. Hiszpania i Portugalia zachwycają uczniów w czasie wolnym od zagranicznych staży

Uczniowie malborskiej szkoły na stażach zawodowych przebywają od początku maja. Od poniedziałku do piątku pracują w miejscowych przedsiębiorstwach, ale po południu i w weekendy mogą odkrywać uroki Portugalii i Hiszpanii.

Grupa przebywająca w Lizbonie miała już okazję zwiedzić część portugalskiej stolicy, m.in. starówkę, zamek świętego Jerzego, Lisboa Story Center z audioprzewodnikami, wjechała na taras widokowy na łuku triumfalnym Arco da Rua Augusta. Z opiekunką, Polką ze Śląska, która od 5 lat mieszka w Lizbonie, wybrali się też metrem do oceanarium, gdzie oglądali ryby z całego świata. Z perspektywy gondoli mogli podziwiać dzielnicę Oriente, rzekę Tag i most Vasco da Gamy. W wolnym czasie część osób wybrała się do galerii imienia Vasco da Gamy – największej w Lizbonie.

Grupa, która pojechała na staże do hiszpańskiej Malagi, czyli hotelarze, gastronomicy i logistycy - została zakwaterowana w pobliskim 70-tysięcznym mieście Torremolinos, dokładnie w hotelu Parasol Garden.

W Hiszpanii życie płynie zupełnie inaczej, jakby wolniej i bardziej na luzie. Przekonujemy się o tym każdego dnia w pracy, ale także podczas spacerów do miasta czy zwiedzania okolicy, bo Hiszpanie zawsze znajdą dla kogoś dobre słowo i uśmiech – piszą Joanna Szymańska Cybulska i Agnieszka Runewicz-Burczyk, opiekunki uczniów.