Malbork. Kąpielisko Miejskie z dmuchanym parkiem wodnym, ale za chwilę będzie zdemontowany. Powróci na sezon letni

- Zamówienie publiczne to jest priorytetowy montaż. Zadanie jest małe, ale dla nas bardzo ważne – podkreśla Andrzej Olesiński ze Swimstone. - Zjeździliśmy całą Polskę, każdy montaż jest inny, ale mamy sprawdzoną ekipę i to jest najważniejsze.

Na park wodny składają się takie pneumatyczne urządzenia, jak platformy, równoważnie, kładka, poducha-wyrzutnia, trampolina wodna, tunel, zjeżdżalnia, bryła wspinaczkowa ze zjeżdżalnią.

Bardzo zależało nam, żeby to w jeden dzień skończyć, ale wszystko zależy od pogody, od dna, czy nie natrafimy na jakieś kamienie, bo wkręcamy się kotwicami ziemnymi. Można to robić ręcznie albo takim młotem, jak tutaj mamy, służącym do wkręcania śrub w kołach ciężarówek – wyjaśnia Andrzej Olesiński.