Malbork. Kronika Szkoły Podstawowej nr 6 (odc. 1). Cenne zapiski już od września 1945 roku

Skończyła się druga wojna światowa

„Po wiekowej niewoli ziemia żuławska wróciła do Polski. Kiedy w styczniu 1945 r. armie sowieckie w zwycięskim pochodzie zbliżały się do Malborga (pisownia oryginalna – dop. red.) i Kałdowa, butny naród niemiecki zaczął w popłochu opuszczać ten żyzny kraj, by już nigdy nie powrócić. Opustoszały domostwa, gospodarstwa i osiedla. Pod gradem bomb i pocisków 50 proc. zabudowań legło w gruzach, a między nimi również słynny zamek krzyżacki, którego załoga broniła się aż do marca. Pastwą płomieni padły miejscowy kościół katolicki, cukrownia i mleczarnia. Gmachy szkolne aczkolwiek ocalały, to jednak doznały poważnych uszkodzeń na skutek działań wojennych i zbrodniczego instynktu niszczycielskiego uchodzącego żołdactwa niemieckiego” - czytamy w kronice SP 6 Malbork.