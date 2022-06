Malbork. Na ulicy Działkowej niewiele brakowało, a spłonąłby krzyż. Mieszkańcy zaniepokojeni wybrykiem

Kto zapuści się na peryferyjną ulicę malborskiego Kałdowa, jaką jest Działkowa, zobaczy krzyż. A gdy uważniej mu się przyjrzy, zobaczy ślady osmalenia na jego tyłach. Kilka dni temu ktoś podpalił tuję, która rosła tuż obok. Jak przekazał nam Czytelnik, w nocy z 20 na 21 czerwca płonęła jak pochodnia. Niewiele brakowało, żeby ogień przeniósł się na krzyż.

To zdarzenie bardzo zaniepokoiło mieszkańców, zwłaszcza że jak twierdzi nasz rozmówca, w ostatnich dniach miało też dochodzić do innych prowokacyjnych zachowań. Mieszkańcy wskazują na jednego z sąsiadów.

- My po prostu boimy się, że w końcu coś się stanie - słyszymy.

Sprawdziliśmy w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku, czy w czerwcu docierały do niej zgłoszenia z tego rejonu miasta.

- Policjanci w tym okresie na ulicy Działkowej w Malborku interweniowali dwukrotnie. Interwencje dotyczyły nieporozumień rodzinnych. Jeżeli chodzi o zdarzenie dotyczące podpalenia drzewa, takiego zgłoszenia nie odnotowaliśmy – informuje podkom. Katarzyna Marczyk z KPP Malbork.

Jednak policja ma trzymać rękę na pulsie.