Malbork. "Pod napięciem" - koncert Kuśki Brothers i promocja książki Przemysława Kondratowicza

W piątkowy wieczór (27 maja) Kuśka Brothers zagrali właśnie po to, by pomóc w promocji książki, którą Przemek Kondratowicz pisał cierpliwie, uparcie przez pięć lat, uderzając nosem w klawiaturze. Tak powstał pamiętnik pt. „Pod napięciem. Historia prosto spod nosa, która nie powinna się zdarzyć”. Dzięki niej można zrozumieć, jak wygląda życie człowieka z porażeniem mózgowym, a on nie będzie musiał ciągle odpowiadać na te same pytania. Wystarczy kupić książkę.

Dzięki niej również po raz kolejny potwierdzenie znajduje truizm, że osoby, które uważamy za niepełnosprawne, są dużo sprawniejsze niż tzw. pełnosprawni... Zresztą, Przemek wyraża to między innymi cytatem z Churchilla, którego użył jako motto: „Pesymista widzi trudności w każdej okazji, optymista - okazję w każdej trudności".