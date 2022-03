Malbork. Policjanci pomogli ukraińskiej rodzinie. Przykład wart naśladowania

W poniedziałek (7 marca) po godzinie 18 dzielnicowi, patrolując dworzec PKP w Malborku, zauważyli trzy kobiety z dwójką dzieci, które wyglądały na wystraszone i zagubione.

- Policjanci podeszli do nich i zapytali, czy mogą im w czymś pomóc. Okazało się, że była to ukraińska rodzina, która uciekała przed wojną z okolic Żytomierza. Kobiety z dziećmi od kilku dni były w podróży, dotarły do Malborka, ale nie wiedziały, co robić dalej. Docelowo miały trafić w inne miejsce, ale się pogubiły. Na dworze było zimno, a zorganizowanie pomocy musiało chwilę potrwać – relacjonuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Dlatego dzielnicowi zabrali rodzinę do komendy, gdzie przygotowali dla swoich gości posiłek i ciepłe napoje oraz obdarowali dzieci maskotkami. Potem w porozumieniu z władzami miasta funkcjonariusze przewieźli kobiety i dzieci do ośrodka przygotowanego przez samorząd z myślą o uchodźcach z Ukrainy.