Malbork. Policjant w czasie wolnym uratował 9-letnią dziewczynkę, która tonęła w jeziorze

Młodszy aspirant Tristan Fijołek na co dzień pełni służbę w Zespole Wykroczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku. W ubiegłą sobotę (30 lipca) spędzał czas wolny razem z rodziną nad jeziorem Kuksy w gminie Dzierzgoń. Uczył swoje dwie córki pływać na desce SUP.

- W pewnym momencie jego partnerka, również policjantka malborskiej komendy, zauważyła, że kilkanaście metrów od brzegu tonie dziewczynka. Nie zwlekając ani chwili, młodszy aspirant Tristan Fijołek ruszył z pomocą. Funkcjonariusz wbiegł na pomost, skracając sobie tym samym drogę dotarcia do dziecka, wskoczył do wody i dopłynął do 9-latki, którą następnie bezpiecznie odholował na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji policjanta 9-latka nie odniosła żadnych obrażeń – relacjonuje podkom. Katarzyna Marczyk z Wydziału Prewencji KPP Malbork.

To kolejna taka sytuacja, gdy malborski policjant niesie pomoc na wodzie. Niespełna dwa miesiące wcześniej, 5 czerwca, inny inny funkcjonariusz tutejszego garnizonu, także przebywający na urlopie, uratował wędkarza, który z łódki wypadł do Nogatu. Sierż. sztab. Arnold Masys z Komisariatu Policji w Nowym Stawie - bo o niego chodzi - przepływał nieopodal swoją jednostką i zauważył człowieka, który resztką sił trzymał się przewróconej szalupy, a ponad lustrem wody wystawał mu czubek głowy. Policjant rzucił wędkarzowi koło ratunkowe i pomógł mu wydostać się na brzeg.