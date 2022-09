Malbork. Pomoc dla Reksa pilnie potrzebna. Zepsuł się samochód, pieszczotliwie zwany Reksobusem. To nim wolontariusze wożą zwierzęta

Dla wolontariuszy Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Reks każdy dzień jest wyzwaniem. Działalność organizacji oparta jest głównie na dobrowolnych datkach, część środków pozyskiwana jest również z 1 proc. podatku.

To dzięki temu Reks może opłacać rachunki na leczenie zwierząt, którym się opiekuje czy kupować dla nich karmę.

I nagle pojawił się nowy poważny problem i nowy wydatek – zepsuł się samochodów, pieszczotliwie nazywany przez członków stowarzyszenia Reksobusem.

Jest on niezbędny do naszego funkcjonowania i do ratowania zwierzaków. Wozimy nim kilka razy dziennie zwierzaki do lekarza, w odpowiedzi na Państwa zgłoszenia jeździmy na interwencje, kontrolujemy warunki bytowe zwierząt . W miarę możliwości odbieramy zwierzęta w potrzebie, tak jak to miało miejsce ostatnio, gdzie odebraliśmy trzy zagłodzone duże psiaki – wylicza Reks na nowym profilu w mediach społecznościowych.