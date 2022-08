Malbork. Rekrutacja podstawowa do szkół ponadpodstawowych zakończona. Jest jeszcze trochę wolnych miejsc

Kolejny rok z rzędu rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona była drogą elektroniczną. Młodzież wybierała szkołę pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. Ta pierwsza to – teoretycznie – wymarzona. Jeżeli kandydat do niej się nie dostał z powodu zbyt niskiej liczby punktów, pozostawał jeszcze drugi i trzeci wybór.