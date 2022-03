Malbork. "Samo-loty" Marka Stokowskiego już do posłuchania jako audiobook

Marek Stokowski, pisarz i poeta, znany jest jako kustosz Muzeum Zamkowego w Malborku, a jest mieszkańcem gminy Ryjewo. Niedawno informowaliśmy, że jego tryptyk „Samo-loty”, „Stroiciel lasu” i „Kino krótkich filmów” doczekał się elektronicznych wydań w postaci coraz bardziej popularnych e-booków.

Teraz miłośnicy twórczości Marka Stokowskiego dostają nie tylko do ręki, co... do ucha kolejną nowość. Jako audiobook w piątek (11 marca) ukazały się bowiem „Samo-loty”, a w najbliższych dniach premierę w takiej formie będą miały dwie pozostałe książki. Zatem ten, kto nie czytał przygód Marcina, a woli słuchać – ma już taką możliwość. Z kolei, kto czytał, może zderzyć swoje wrażenia z lektury z tym, jak fabułę przedstawi lektor. A na warsztat wszystkie trzy powieści wziął wybitny specjalista.

Książki Marka Stokowskiego czyta Adam Bauman - aktor teatralny, filmowy, dubbingowy, aktor Teatru Polskiego Radia i reżyser słuchowisk. Głosu użyczał wielu postaciom w znanych produkcjach światowych, ale też w filmach i serialach animowanych. Malborski pisarz mógł być więc spokojny o efekt. Zresztą, za zaangażowaniem Adama Baumana kryje się również ciekawostka.