Malbork. Tak Szkoła Podstawowa nr 9 pożegnała rok szkolny. Czerwone paski oraz Brązowe, Srebrne i Złote Tarcze

Dziesięć miesięcy nauki podsumował dyrektor.

- Był to rok szkolny jeszcze z pandemią. Potem, gdy już wszyscy myśleliśmy, że będzie wszystko wracało do normy, okazało się jednak, że ktoś miał inne plany na świecie i niestety wybuchła wojna w Ukrainie. My jako szkoła podstawowa w naszym mieście mieliśmy najwięcej uczniów z Ukrainy, ponad 40 w takim szczytowym momencie, bo wiadomo, że niektórzy uczniowie wyjeżdżali, przyjeżdżali nowi. Niemniej, byliśmy szkołą, która zapewniła naukę dla największej liczby uczniów z Ukrainy. Cieszymy się, że wszyscy ich tutaj godnie przyjęliśmy i wspieraliśmy - mówił Paweł Guzow, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9.