Malbork. W Muzeum Zamkowym trwają prace na wysokościach. Ma to związek jeszcze z ostatnią wichurą

Pod koniec stycznia i w lutym silne porywy wiatru dały się we znaki w powiecie malborskim. Nie ominęły też budowli zespołu zamkowego w Malborku. Muzealnicy sprawdzili sytuację po wichurach i okazało się, że są miejsca, gdzie trzeba dmuchać na zimne. Dlatego w ostatnich dniach rusztowania stanęły przy Baszcie Wójtowskiej (po lewej, patrząc od strony Nogatu) i Baszty Podstarościego i prowadzone są prace na wysokościach.

Nie trzeba szczególnie tłumaczyć, jak ważne to prace. W tej części Przedzamcza ruch pieszy jest duży. Mieszkańcy i turyści korzystają z ulicy Starościńskiej i Bramy Snycerskiej. Pogoda stała się nieprzewidywalna, więc kierownictwo Muzeum Zamkowe nie może sobie pozwolić na to, by ewentualne kolejne wichury, naruszając elementy budowli, stanowiły zagrożenie dla ludzi.