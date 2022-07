Malbork. Wystawa w Szpitalu Jerozolimskim odkrywa uroki Prus Górnych. To mało znana kraina o bogatej historii

Każdego roku w połowie lipca Stowarzyszenie Wspierania Szpitala Jerozolimskiego zaprasza mieszkańców Malborka w niezwykłą podróż. Tym razem, trochę palcem po mapie, można wybrać się na zwiedzanie Prus Górnych, które są tuż za miedzą. To kraina historyczna w obecnej północno-wschodniej Polsce, a historycznie część dawnych Prus, po niemiecku Oberland, która leży na zachód od Warmii, na wschód od Pomorza oraz na północny zachód od Mazur. Nazwa odnosi się do „górnego” położenia względem biegu Wisły oraz rzek wpadających do Zalewu Wiślanego.

- Bardzo się cieszę z dużego zainteresowania – witał gości Adam Chęć ze Stowarzyszenia Wspierania Szpitala Jerozolimskiego. - Wystawa to efekt współpracy naszego stowarzyszenia z Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen.

