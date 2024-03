Malborska Muzyczna Ósemka po raz pierwszy. Biegli i maszerowali na dystansie 8 km na bulwarze nad Nogatem

8 km na bulwarze nad Nogatem, czyli Malborska Muzyczna Ósemka

To kolejny bieg i marsz nordic walking zorganizowany przez Ryszarda Walendziaka, właściciela firmy Organizacja Imprez Masowych Valdano, dzięki sponsorom i partnerom. Uczestnicy mieli do pokonania dystans 8 km, a po drodze mogli biec w rytm muzyki dzięki nagłośnieniu ustawionemu przez organizatorów – stąd nazwa wydarzenia. Trasa wiodła po bulwarze, włącznie z jego nowym odcinkiem zbudowanym jesienią ubiegłego roku. Zawodnicy startowali przy placu zabaw nad Nogatem, musieli dotrzeć do samego końca, bulwaru tam zawracali i wracali do mety tą samą trasą.

Najszybciej 8-kilometrowy dystans pokonał Dariusz Jarzyński ze Starogardu Gdańskiego w czasie 28.59 minuty. Adam Serocki z Elbląga zajął 2 miejsce ze stratą 13 sekund. Trzeci na mecie był Piotr Kopczyński z miejscowości Ostrowite (31.01 minuty). Wśród pań bezkonkurencyjna była Natalia Ruchlewicz ze Sztumu (33.49). Na drugiej pozycji dobiegła Agnieszka Stolarów z Malborka (36.20), a na trzeciej Iga Czapiewska z Rożentala (36.23).