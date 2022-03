Parkrun Zamek w Malborku tym razem także dla Ukrainy i z udziałem gości z zagranicy

Nasz parkrun – Zamek w Malborku - jest taką perełką także dlatego, że nie ma wielu lokalizacji na literę „z”. Oni naprawdę przyjeżdżają tutaj, żeby u nas przebiec 5 kilometrów i przy okazji pójść do zamku, a nie na odwrót: zwiedzanie zamku i przy okazji parkrun – mówi Maciej Frankiewicz , prezes Klubu Biegacza Grupa Malbork i koordynator sobotnich spotkań biegowych w Malborku.

O parkrunie mówi się, że jest to aktywność, która łączy ludzi na całym świecie. Z jednej strony dlatego, że o godz. 9 w każdą sobotę (lub prawie każdą, jeżeli zdarzenia losowe nie stanowią przeszkody) w różnych miejscach globu spotykają się miłośnicy biegania czy nordic walking . Z drugiej strony, są też „kolekcjonerzy” startów w rozmaitych lokalizacjach. Do tego grona należą Brytyjczycy.

Tradycją malborskich spotkań jest nadawanie im konkretnej tematyki w zależności od okoliczności. Tym razem hasłem przewodnim miał być Dzień Kobiet, ale na pierwszy plan wysunęła się potrzeba pomocy uchodźcom, którzy uciekli przed wojną w Ukrainie. Uczestnicy 68 edycji przynieśli dary, które zostaną przekazane do głównego magazynu w Malborku. Kolejne spotkania tematyczne odbędą się z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, Dnia Dziecka, 3 urodzin parkrun Zamek w Malborku.

Przypomnijmy, że sobotnia aktywność poranna ma miejsce na trasie w Parku Miejskim pomiędzy mostkiem na Kanale Juranda a stadionem przy Toruńskiej. Z nawrotami w sumie daje to dystans ok. 5 kilometrów. Każdy, kto chce dopiero zacząć, powinien dać radę, zwłaszcza że to nie są wyścigi. Oczywiście, niektórzy się spieszą, bo chcą poprawić czasy indywidualne, ale obowiązuje ogólna zasada: poruszamy się własnym tempem. Można biec, maszerować nordic walking czy po prostu spacerować.

Najbliższa edycja odbędzie się 12 marca o godz. 9. Zbiórka chwilę wcześniej koło przystani żeglarskiej i kajakowej przy ul. Parkowej. Udział jest bezpłatny, ale ci, którzy wezmą udział po raz pierwszy, powinni wcześniej dokonać bezpłatnej rejestracji na stronie www.parkrun.pl/zamekwmalborku >>> TUTAJ . Rejestracja jest jednorazowa. Dzięki indywidualnemu kodowi mamy dostęp do swojego wyniku.