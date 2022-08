Piłka nożna. Bet-Bud Jastrząb Malbork ponownie przystąpił do rozgrywek IV ligi kobiet. Jest pierwsze zwycięstwo

- Niestety, nie byliśmy w stanie podjąć rękawicy i grać na boiskach III-ligowych. Bardzo wąska kadra, przy świadomości, że czekają nas dalekie wyjazdy na mecze, przesądziła o tym, by pozostać w IV lidze i próbować swoich sił na tym samym poziomie rozgrywkowym w nieco już innym składzie. Musieliśmy pożegnać się z częścią zawodniczek, doszło kilka nowych, fajnych dziewczyn, z którymi mamy nadzieję osiągać jak najlepsze wyniki – informował Bet-Bud Jastrząb przed rozpoczęciem nowego sezon.

A ten już ruszył. Podopieczne trenerki Doroty Proch mają za sobą mecz - bez większej historii – w którym na wyjeździe rozgromiły 11:1 (6:1) Brdę Rytel. Gospodynie przystąpiły do spotkania w zaledwie 9-osobowym składzie, co bezlitośnie wykorzystały piłkarki Jastrzębia. Do przerwy przyjezdne same strzeliły pięć goli: Klaudia Kamińska (9, 14), Wioletta Stec (19), Marcelina Gulc (22) i Paulina Lublewska (36), a jednego dostały w prezencie po trafieniu samobójczym (39). Miejscowe jedyną bramkę zdobyły przy stanie 0:4.

W drugiej połowie najpierw rezultat podwyższyła Marta Pietrzykowska (53), potem trzy razy w ciągu sześciu minut na listę strzelczyń wpisała się Julia Markowska (63, 67, 69), a wynik ustaliła Lublewska (77).