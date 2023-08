Piłka nożna. Pomezania Malbork i Grom Nowy Staw po raz trzeci spotkają się w derbach powiatu malborskiego w IV lidze pomorskiej

Pomezania Malbork podejmie Grom Nowy Staw w derbach powiatu malborskiego

W najbliższą sobotę (19 sierpnia) przy Toruńskiej w Malborku zmierzą się druga z trzecią drużyną poprzedniego sezonu. Ale to już było, bo jak mówi jedno z wielu piłkarskich porzekadeł: jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz. Teraz każdy z zespołów musi zbierać punkty na nowo, każdy ma swoje ambicje, mniej lub bardziej sprecyzowane, czasem ujmowane w dyplomatyczny sposób: by drużyna grała jak najlepiej, jak najatrakcyjniej. Przed sezonem takie właśnie deklaracje usłyszeliśmy od trenera Gromu z zapowiedzią, że więcej o celach będzie można powiedzieć po kilku kolejkach, jednak oczywiście górna połówka tabeli stanowi jakieś minimum.

Trenerzy Pomezanii i Gromu o trzecich derbach w IV lidze pomorskiej

- Ja kompletnie się nie ekscytuję, dlatego że każdy mecz traktuję tak samo - jak „derby”, czyli w każdym meczu wymagam od drużyny, by walczyła o zwycięstwo. Oczywiście, przeciwnicy mają bardzo fajnego, młodego trenera i bardzo przyzwoitą drużynę. Spodziewam się bardzo dobrego meczu, a nie jakichś niepotrzebnych pozaboiskowych napięć i chciałbym po prostu, żeby dla kibiców było to bardzo dobre widowisko – mówi nam Paweł Budziwojski, trener Pomezanii.

- Na pewno po tych trzech zwycięstwach z rzędu jesteśmy podbudowani i mamy jakiś komfort psychiczny. Ale derby to derby. Pomezania na pewno nas się nie przestraszy; jeśli już, to podejdzie z respektem, tak samo jak i my, bo obie drużyny znają swoją wartość. Uważam, że to będzie bardzo wyrównane spotkanie – przewiduje z kolei Dawid Leleń.