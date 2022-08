Piłka nożna. Przed derbami Pomezania Malbork - Grom Nowy Staw. Będzie to pierwszy mecz o punkty tych drużyn od ponad 6 lat

Trener Pomezanii trochę tonuje nastroje przed derbami.

- Doceniam rywala od kilu sezonów, to ograny czwartoligowiec, który zawsze gra o wyższe cele, ma dobrych zawodników. My w tym meczu chcemy przede wszystkim pokazać się z dobrej strony. Nie robię specjalnej „napinki”, uważam, że jest to po prostu kolejne spotkanie, i tak bym do tego podszedł: z szacunkiem do rywala, ale jednocześnie gramy o to, żeby w końcu wygrać przed własną publicznością – mówi Paweł Budziwojski, trener Pomezanii.