Jak to z bartnictwem w dawnym Malborku było? Wojciech Albecki opowiedział w Muzeum Miasta historię pszczelarstwa aż do współczesnych czasów Anna Szade

Wcale nie trzeba lubić miodu, by wybrać się na wykład „Od bartnictwa w dawnym Malborku do współczesnego pszczelarstwa”, zwłaszcza że wygłosi go pasjonat, bo Wojciech Albecki jest i historykiem, i pszczelarzem. Muzeum Miasta Malborka zaprasza na kolejny odcinek "Spotkań z historią" 23 maja (czwartek) o godz. 17.