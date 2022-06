Powiat malborski. Kierowca z sądowym zakazem jechał pod wpływem alkoholu. A rowerzysta miał prawie 2,5 promila

Wzmożone kontrole były prowadzone w ramach akcji „Trzeźwość”. Celem działań jest zawsze sprawdzenie jak największej liczby kierowców pod kątem tego, w jakim stanie prowadzą auta. Chodzi o „wyłapanie” zarówno tych, którzy wypili alkohol, jak i tych, którzy zażyli środek odurzający – a potem usiedli za kierownicą. Kontrolowani są także rowerzyści.

Teoretycznie można by się cieszyć, bo tylko około 1 procenta skontrolowanych wypiło i ruszyło na drogi, czyli 3 osoby z blisko 300 przebadanych. Ale to i tak zawsze o trzy za dużo. W piątkowy wieczór (3 czerwca) do kontroli drogowej w Krzyżanowie (gm. Stare Pole) został zatrzymany kierowca nissana.