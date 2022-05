Stare Pole. Uczniowie szkoły podstawowej uratowali pięciolatka, który topił się w jeziorze. Alan i Zuzanna wyciągnęli chłopca z wody

To był moment, gdy w poniedziałek (30 maja) ok. godz. 16 pięciolatek z Ukrainy wpadł do jeziorka w Starym Polu.Tuż obok pracuje mama chłopca, która na chwilę straciła go z oczu.

Topiącego się malucha zauważyli uczniowie z ósmych klas Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema.

Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny… Alan Dębski stanął na wysokości zadania i sprawnie wyciągnął chłopca z wody. Zuzanna Lubomska uczestniczyła przy wyciąganiu go z wody – pochwaliła się szkoła na swoim profilu w mediach społecznościowych.