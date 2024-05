E.Leclerc w Malborku do zamknięcia. Będą zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić blisko 50 osób

Market w Malborku do likwidacji. Blisko 50 osób straci pracę

- Złożyliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wniosek o uruchomienie środków z rezerwy na aktywizację tych osób. To 42 kobiety i 3 mężczyzn. Jesteśmy cały czas w kontakcie ze sklepem i już teraz przekazujemy informacje o pojawiających się ofertach, które mogłyby zainteresować pracowników – mówi Joanna Reszka.

"Pośredniak” jest przygotowany na to, że zwalniani pracownicy marketu od 1 sierpnia, gdy skończą się trzymiesięczne wypowiedzenia umów o pracę, będą się rejestrowali w PUP.

Gdy wpłynęła do nas ta informacja, bardzo szybko, bo już 7 maja spotkaliśmy się z zarządem, żeby dowiedzieć się o losach pracowników i na przykład, czy istnieje szansa przejęcia sklepu przez inny podmiot. Zarząd nie ma takiej wiedzy – mówi Joanna Reszka, dyrektor PUP w Malborku.

Market E.Leclerc przy ulicy Sikorskiego, prowadzony przez spółkę Malborkdis, będzie obsługiwał klientów tylko do końca czerwca 2024 r. Firma poinformowała Powiatowy Urząd Pracy w Malborku o zamiarze zwolnień grupowych.

Dlaczego E.Leclerc zamyka sklep? Duże koszty energii, dużo sklepów

Przyczyną zamknięcia sklepu jest nierentowność. Wpływy są zbyt małe w stosunku do kosztów działalności, a co do tych drugich, w rozmowach z przedstawicielami PUP zarząd sklepu wskazywał przede wszystkim na duże koszty energii elektrycznej. Znaczenie ma też nasycenie marketami w Malborku. Jest już ich kilkanaście, a po wakacjach otworzy się jeszcze Aldi budowane przy ul. Sucharskiego.