Gm. Stare Pole. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na etapie przetargu. Wszystkie oferty za drogie

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w gminie Stare Pole obejmie odcinek ok. 10,2 km od granic administracyjnych Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim, z wyłączeniem wcześniej przebudowanego skrzyżowania w Królewie (skrzyżowanie z drogą do lotniska).

- Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dostosowanie parametrów do wymaganej klasy technicznej, m.in. poprzez przystosowanie nawierzchni do obciążeń do 11,5 tony na oś – przypomina Piotr Michalski, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.