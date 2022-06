Gmina Miłoradz. Oświadczenia radnych i wójta za 2021 r. Jaki posiadają majątek i oszczędności?

Oświadczenie majątkowe radni i wójt gminy Miłoradz muszą składać co roku. To ustawowy obowiązek, który ma przeciwdziałać korupcji.

W specjalnym formularzu trzeba wpisać wszystkie dochody oraz cały posiadany majątek i jego szacowaną wartość. Dotyczy to zarówno pieniędzy, jak i nieruchomości, drogich przedmiotów, jak np. samochód, a także posiadanych zobowiązań finansowych, jak kredyty czy pożyczki.