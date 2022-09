"Kajakiem przez Malbork", czyli 12-godzinny maraton kajakowy i wyścigi SUP na Nogacie. Jeszcze można się zgłaszać

Będzie to już szósty Malborski Maraton Kajakowy. W poprzednich edycjach „ludzie z tytanu”, bo tak mawia się o kajakarzach bardzo długodystansowych, zjeżdżali się z całej Polski, by w ciągu 12 godzin rywalizować na Nogacie. Na tyle jest ustalany czas maratonu, ale oczywiście można do woli schodzić na ląd, żeby odpocząć lub się pożywić. Po wznowieniu płynięcia uczestnik musi to zgłosić sędziemu, a do ostatecznego wyniku liczą się tylko pełne okrążenia pokonane na rzece.