Malbork. 17 marca nie będzie miejskich uroczystości. Władze nie złożą kwiatów na grobach żołnierzy, których kraj napadł na Ukrainę Anna Szade

Przez lata 17 marca był w Malborku traktowany jak święto. Ta symboliczna data ma związek z zakończeniem w mieście działań wojennych w 1945 r. Dla jednych był to dzień wyzwolenia, dla innych powrotu do Macierzy. Dla jeszcze innych był to początek innej, bo radzieckiej, okupacji, dlatego krytykowali obchody. Sprawdzamy, czy w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę miasto w tym roku planuje organizację uroczystości.