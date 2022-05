Malbork. 4 Otwarte Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 6 w Szachach już wkrótce. Czekają puchary, medale, ale przede wszystkim dobra zabawa

Szkoła Podstawowa nr 6 w Malborku już słynie z rozwijania wśród uczniów pasji do królewskiej gry. Przypomnijmy, że zawodnicy „szóstki” są tegorocznymi drużynowymi mistrzami województwa pomorskiego i zwycięzcami I Pomorskiej Ligi Szachowej. Szkoła chce dzielić się tą pasją, stąd impreza, w której mogą wziąć udział dzieci i młodzież od „zerówki” do ósmej klasy podstawowej z całego powiatu malborskiego i nie tylko.

- Po tak długiej przerwie na pewno będzie miło spotkać się pasjonatom królewskiej gry. Turniej to świetna okazja do poznania się, odświeżenia kontaktów, nawiązania nowych przyjaźni, rywalizacji, ale przede wszystkim do dobrej zabawy! - przekonuje Mariusz Dudek, nauczyciel z SP 6, który zorganizuje turniej razem z Markiem Dackiewiczem, sędzią szachowym i instruktorem w MCKiE.

Dzięki staraniom uczennicy Patrycji Szklarczyk tegoroczna impreza jest finansowana ze środków Malborskiego Budżetu Obywatelskiego „Junior”.