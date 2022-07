Malbork. Bezpłatna komunikacja jest dostępna dopiero od tygodnia, a pasażerowie już się skarżą, że autobusami jeżdżą osoby bezdomne

„Bezpłatna komunikacja dla wszystkich” to nie hasło wyborcze, ale fakt. W Malborku od 1 lipca nie trzeba kasować biletów, bo na utrzymanie kursowania autobusów zrzucają się wszyscy podatnicy. Sądząc z tego, ile osób można spotkać na przystankach, ile wsiada do autobusów nawet po to, by przejechać krótki dystans, nie był to zły pomysł.

Ale już pojawił się problem, którego wystąpienie przewidywali mieszkańcy: miejskimi autobusami zaczęli podróżować bezdomni. A to nie wszystkim pasażerom jest w smak.

Tego się spodziewaliśmy, była już w tej sprawie pani prezes MZK. Przyjęliśmy taką zasadę, że jeśli kierowcy zauważą jakiekolwiek niewłaściwe zachowanie, mają informować Straż Miejską, a ta będzie interweniować – mówi Jan Tadeusz Wilk, wiceburmistrz Malborka.