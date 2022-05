Malbork. Food trucki znów kuszą smakami na parkingu w centrum miasta. Sprawdźcie, czym zajadają się klienci

Właśnie to, że w jednym miejscu można mieć na wyciągnięcie ręki kuchnie świata , przyciąga smakoszy na podobne wydarzenia. Można przysiąść i zjeść pod namiotem lub zabrać dane na wynos. To, czym zajadają się klienci i jakie są ceny podczas tego weekendu z food truckami w Malborku, możecie sprawdzić w galerii zdjęć.

Mobilne restauracje stanęły w tym samym miejscu, co podczas poprzedniej wizyty jesienią 2021 roku, czyli na parkingu miejskim przy ul. Kościuszki (obok Muzeum Miasta Malborka). I tak jak wtedy, w zaparkowanych tutaj food truckach klienci mogą kupić dania naprawdę z różnych stron świata, bo wywodzące się m.in. z kuchni japońskiej, chińskiej, meksykańskiej, amerykańskiej, gruzińskiej, włoskiej. Nie brakuje też nowości, jest np. menu z Grecji.

Organizatorzy, czyli Malborskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Liga FoodTrucków w sobotę (28 maja) zapraszają do „miasteczka” food trucków jeszcze do godz. 21, a w niedzielę (29 maja) od godz. 12 do 20.