Malbork. Jeziorko na Michałowskiego będzie stopniowo zasypywane. Na razie tonie w zieleni. To lepsze niż śmieci, które w nim lądowały

Wokół niedużego zbiornika wodnego przy ul. Michałowskiego w Malborku, a raczej tego, co z niego pozostało, bo lustro wody jest coraz niżej, rosną piękne brzozy. I to ma być atut tego miejsca, który zostanie wykorzystany. Bo zamiast dołu, w którym często lądowały śmieci, ma tam być strefa wypoczynku dla mieszkańców Osiedla Południe.

Ta zapowiedź to skutek interpelacji, jakie składały dwie radne: Bożena Piątkowska i Joanna Iglińska, które upominały się o uporządkowanie tego terenu.