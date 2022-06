Malbork. Mieszkania na wynajem, które mają powstać na dzisiejszym polu, to więcej aut na ulicach. Czy miasto ma pomysł, jak zapobiec korkom?

Osiedle SIM KZN-Pomorze w Malborku powstanie w polu. Jak tam dojechać?

Plan zakłada, że inwestycja będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym powstanie ponad 200 mieszkań. A to oznacza, że na ulicach w tej części miasta w dość krótkim czasie pojawią się mniej więcej dwie setki samochodów. Zresztą, nawet jeśli nie każda rodzina przyszłych lokatorów będzie miała własne cztery kółka, to ma zmotoryzowanych bliskich i znajomych, którzy na pewno zechcą ją odwiedzić. Wbicie łopaty pod pierwszy budynek planowane jest na trzeci kwartał 2023 r. Nic dziwnego, że kierowcy już pytają: „Panie burmistrzu, jak żyć?”

Kto nie pamięta, do obecnego pola dojeżdża się wąską ul. Dąbrówki lub wcale nie dużo szerszą ul. Zakopiańską. To jeszcze w latach 90. były kompletne peryferia miasta, można było chodzić środkiem ulicy, bez strachu, że zostanie się rozjechanym. Ba, nie było konieczności montowania progów zwalniających, bo stan nawierzchni nie pozwalał wtedy na żadne rajdy. Nawierzchnie zmieniono, ale nie szerokość, więc to żadne magistrale, choć ruch tam spory.