Malbork. Muzeum Zamkowe partnerem Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał nowy kierunek na Wydziale Historycznym

Studia podyplomowe „Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka” zostaną wprowadzone na Uniwersytecie Gdańskim od najbliższego roku akademickiego. Adresowane są w szczególności do pracowników muzeów, instytucji sprawujących opiekę nad zabytkami wykorzystywanymi do celów turystycznych oraz pozostałych instytucji kultury, a także do wszystkich osób zainteresowanych zarządzaniem, ochroną i potencjałem turystycznym dziedzictwa kulturowego.

Partnerem strategicznym UG w tym przedsięwzięciu jest Muzeum Zamkowe w Malborku, które kusi, że absolwenci uzyskują preferencje przy zatrudnieniu w jego trzech oddziałach: w Malborku, Kwidzynie i Sztumie. Dyrektor Janusz Trupinda o utworzenie studiów podyplomowych związanych z muzealnictwem i ochroną dziedzictwa zabiegał od kilku lat.

- Zrozumienie znalazłem u prof. Arkadiusza Janickiego, dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, za co jestem bardzo wdzięczny. To kolejna droga dzielenia się kompetencjami pracowników naszego muzeum i ważny etap w budowaniu jego marki. Jestem przekonany, że nasze wieloletnie doświadczenia w zakresie muzealnictwa, edukacji, konserwatorstwa oraz obsługi masowego ruchu turystycznego w połączeniu z wiedzą teoretyczną będą istotnym kapitałem dla każdego, kto zdecyduje się na podjęcie wyzwania i rozpoczęcie studiów - zachęca dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku z oddziałami w Kwidzynie i Sztumie.