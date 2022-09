Malbork. Na Nowowiejskiego zaczyna się remont. Uważajcie na tymczasową organizację ruchu, bo wykonawca zamyka skrzyżowanie z Sikorskiego Anna Maria Szade

No to się zaczęło. Na ul. Nowowiejskiego w Malborku lepiej uważać na tymczasową organizację ruchu, bo do wiosny przyszłego roku trwać tam będzie wielki remont. Nie znaczy to jednak, że cała ulica będzie niedostępna i zamieni się w wielki wykop. Prace podzielone są na pięć odcinków.