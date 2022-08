Malbork. Rodzinny biznes "kobiety za ladą". Pani Ula trafiła do handlu 58 lat temu. Teraz pracuje z synem i wnuczką

Pani Urszula Konopko z Malborka całe dorosłe życie spędziła w sklepie. Ale nie przyszła do pracy w handlu za karę. Wręcz przeciwnie, spełniła swoje marzenie.

Jak z zamiłowania poszłam do handlu, to dla mnie nie było ciężko. Nic. Skończyłam handlówkę i jak do pracy przyszłam, to byłam zadowolona, i klienci byli zadowoleni. Obsługiwałam ich i nic mi nie przeszkadzało – podkreśla Urszula Konopko.