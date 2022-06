Malbork. Teren za Urzędem Miasta z zaniedbanego skweru zmienia się w atrakcyjne miejsce wypoczynku. Są już efekty

Prace na bulwarze nad Nogatem zmobilizowały włodarzy do wygospodarowania środków na zmiany na własnym podwórku. To nie są wielkie pieniądze.

Trwające obecnie prace pochłoną 155 tys. zł. 6 lamp stylizowanych na przedwojenne malborskie latarnie z herbem, z których trzy już są zamontowane, kosztują 62 tys. zł. Sam projekt to 5 tys. zł. Razem to ok. 220 tys. zł.

Przeprowadzenie metamorfozy powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o. Pracownicy do końca czerwca odtworzą alejki, które będą wysypane warstwą mineralną, ustawią też ławki, by było gdzie przysiąść podczas spaceru. Ma pojawić się także nowa zieleń.