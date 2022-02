Malbork. Uchodźcy znajdą schronienie w parafii Zesłania Ducha Świętego

Uchodźcy już znajdują i jeszcze znajdą schronienie w Malborku, m.in. w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego na Piaskach. - Gdy tylko zaczęła się wojna, po godzinie zacząłem myśleć, co my możemy zrobić, jak pomóc. Mogę podzielić się tym, co mam, czyli domem, który chcę otworzyć dla uchodźców – mówi ks. Leszek Kromka, proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego.

Część z nich przebywa już w Warszawie, bo musieli się zatrzymać, żeby odpocząć, są tak potwornie zmęczeni. My mamy te ok. 30 miejsc, ale później możemy też umieszczać uchodźców w prywatnych mieszkaniach, bo zgłaszają się też do mnie osoby, które oferują taką pomoc – opowiada ks. Leszek Kromka.

Swoją pomoc zaoferowały firmy transportowe, które zostały oficjalnie zgłoszone jako przedstawiciele parafii, i 28 lutego oraz 1 marca w jej imieniu jadą na granicę po uchodźców. Na apel proboszcza odpowiedzieli parafianie, mieszkańcy całego miasta, odzywają się do nas mieszkańcy sąsiednich miejscowości.

- Bardzo się cieszę i jestem zbudowany postawą ludzi. W niedzielę ogłosiłem na mszach świętych, że przyjmiemy uciekających mieszkańców Ukrainy, i nie myślałem, że ludzie aż tak odpowiedzą. Ale mamy takie czasy, że trzeba pomagać - dodaje ks. Leszek Kromka.

Jeżeli chodzi o pomoc rzeczową dla uchodźców, którymi zaopiekuje się parafia, dotarło jej tak dużo, że na razie wystarczy. Ale oczywiście sytuacja może się zmienić bardzo szybko. Ci, którzy chcą pomóc, proszeni są, by nie przywozić rzeczy do kościoła przy ul. Nogatowej, tylko najpierw zadzwonić do proboszcza pod nr tel. 535 122 122 i dowiedzieć się, co na daną chwilę potrzeba. Ważne jest bowiem, żeby wsparcie było przemyślane i dobrze zorganizowane, a nie chaotyczne. Jeżeli będzie problem z dodzwonieniem się, trzeba próbować cierpliwie. Ksiądz zajmuje się całą koordynacją działań w parafii.