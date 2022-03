Malbork. Ulica Dąbrówki to nie autostrada. Nikt tam widzieć tirów nie chce, a jednak wjeżdżają mimo zakazu Anna Szade

Ulica Dąbrówki czasem jest nazywana obwodnicą Malborka, bo to spory skrót z Osiedla Południe na Wielbark. Być może niektórzy pamiętają jeszcze kocie łby, które tam były jeszcze trzy dekady temu. Teraz to droga z elegancką nawierzchnią. Ale nie da się ukryć, że to nie jest trasa dla ciężkich pojazdów, o czym zresztą informuje stosowny znak.