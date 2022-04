Malbork. Wkrótce warsztaty wielkanocne dla rodzin. Kooperatywa Żuławska zaprasza do CieKawej KluboKawiarni

Uczestnicy spotkania, które 9 kwietnia w godz. 14-18 odbędzie się w CieKawej KluboKawiarni przy ul. Grunwaldzkiej w Malborku, będą razem przygotowywać wielkanocne stroiki i ozdoby świąteczne, będą szyć zajączki, wysiewać rzeżuchę, malować jajka i wykonywać wydrapywanki.

- Dzieci poćwiczą manualne zdolności, porozmawiamy o ciekawych sprawach, napijemy się zdrowych soczków, zjemy zdrowe przekąski – informują organizatorzy.

Wstęp jest płatny. Koszt udziału dla mamy i dziecka to 119 zł, za każde kolejne dziecko – 30 zł. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną na numer 602 528 412 do 7 kwietnia. Do tego dnia należy też wpłacić zaliczkę w wysokości 30 zł na konto fundacji Kooperatywa Żuławska: 13 1140 2004 0000 3102 8015 0339.