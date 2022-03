Malbork. Za Szpitalem Jerozolimskim robi się pięknie. Czy dawny cmentarz będzie nosił nową nazwę? Propozycja trafi na sesję Rady Miasta Anna Szade

Niebawem rozstrzygnie się, czy dawna nekropolia za Szpitalem Jerozolimskim, która przechodzi metamorfozę, zyska oficjalną nazwę. Zgodnie z propozycją, miałaby nosić nazwę Skweru lub Placu Joannitów, co rozważy Rada Miasta Malborka. Ale część mieszkańców jest temu przeciwna. Chcą, by z szacunku dla przeszłości, niczego nie zmieniać, bo i tak będą to miejsce nazywać parkiem lub cmentarzem jerozolimskim.