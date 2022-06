Malbork. Zwiedzanie okolic zamku z bezpłatną aplikacją. Propozycja i dla turystów, i dla mieszkańców Radosław Konczyński

Malbork dzięki opcji MOVI Guide dołączył do grona „Miejsc pięknie opowiedzianych”. To propozycja nie tylko dla turystów, ale i dla mieszkańców. Wystarczy ściągnąć na telefon bezpłatną aplikację i wybrać się wycieczkę po okolicy zamku i posłuchać, jak kiedyś wyglądało miasto i co zostało do dziś.