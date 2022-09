Malborka. Ulica Łąkowa aż prosi się o remont. Dziurawa nawierzchnia to problem nie tylko dla mieszkańców Piasków. Jak to widzą władze?

O tym, że ul. Łąkowa w Malborku się sypie, mieszkańcy wspominają przy każdej okazji, gdy mowa jest o remontach dróg. Marzeniem mieszkańców Piasków jest, by pojawiła się tam nowa nawierzchnia, i to nie tylko dla nich. To skrót z centrum, dzięki któremu można ominąć ruchliwe odcinki drogi krajowej nr 22, czyli al. Rodła i al. Wojska Polskiego. Korzystają z niego nie tylko mieszkańcy dzielnicy, ale też inni zmotoryzowani.