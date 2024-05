Monika Holke napisała "Poradnik Przyszłego Autora". Właścicielka Wydawnictwa Zen zaprasza na spotkanie autorskie do Szkoły Łacińskiej

"Poradnik Przyszłego Autora". Spotkanie autorskie w Malborku

Monika Holke jest szefową Wydawnictwa Zen w Malborku, które założyła we współpracy z malborską agencją reklamową i drukarnią HP-GRAF. Miniony rok był małym jubileuszem na rynku wydawniczym, bo przypadło 5-lecie działalności.

Dla mnie najważniejszy jest człowiek i jego osobista droga, pełne jej doświadczanie oraz samoświadomość, dzięki której można otaczać się tylko tym, co najlepsze. Wydawnictwo zmieniało się wraz ze mną, ponieważ jego narodziny zbiegły się w czasie z objęciem nowej drogi, jaką jest dla mnie rozwój osobisty. Kamieniem milowym był udział w projekcie zwieńczonym książką „Droga serca do ludzi”, której jestem współautorką, jak i wydawcą – wyjaśnia Monika Holke.

Jej misją jest to, by osoby powierzające Wydawnictwu ZEN swoje marzenia o wydaniu książki czuły opiekę od pierwszego spotkania do momentu druku i potem podczas spotkań autorskich. Idąc dalej, Monika Holke postanowiła nawet napisać „Poradnik Przyszłego Autora” i zaprasza na spotkanie autorskie, które już w najbliższy piątek (24 maja) o godz. 17 odbędzie się w Szkole Łacińskiej w Malborku.