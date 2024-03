Nowy mikrobus dla ZSP 1 w Malborku. Będzie służył do transportu podopiecznych przedszkola specjalnego i uczniów klas integracujnych

Nowy samochód dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Malborku

Jak poinformował Urząd Miasta Malborka, w miniony piątek (8 marca) burmistrz Marek Charzewski przekazał kluczyki do mikrobusa marki Volkswagen Elżbiecie Sumowskiej, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

W opisie misji ZSP 1, umieszczonej na stronie internetowej szkoły, można między innymi przeczytać: „Wspieramy każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami; każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces”. Tutaj idealnie wpisuje się również nowy samochód.

- Zakup mikrobusa był niezbędny do zaspokojenia potrzeb przewozu osób z niepełnosprawnością, związanych z realizacją rehabilitacji uczniów uczęszczających do placówki. Zakup samochodu umożliwi wyrównanie szans dostępu do rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Dostosowanie transportu umożliwi rodzicom dotarcie do placówki, która wspiera dzieci w działaniach rehabilitacyjnych oraz dydaktycznych – informuje Urząd Miasta Malborka.