Oto kandydaci w wyborach do Rady Powiatu Malborskiego. Wśród nich m.in. były poseł, eksburmistrz i całkiem nowy komitet

Rada Powiatu Malborskiego po wyborach 2024 będzie mniejsza

Swoich kandydatów w wyborach do Rady Powiatu Malborskiego wystawiło pięć komitetów, w tym trzy związane z ogólnopolskimi i dwa lokalne. Na listach nie brakuje debiutantów, ale są też osoby znane w Malborku i powiecie. Na pewno uwagę przykuwa m.in. „jedynka” na liście KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 2 – Tadeusz Cymański . Zdawało się, że były poseł i europoseł jest już na emeryturze po ostatnich wyborach do Sejmu, w których mandat przegrał o włos, otrzymując tylko o 100 głosów mniej od Jarosława Sellina.

Po wyborach parlamentarnych Tadeusz Cymański mówił nam, że choć polityka uzależnia, to nie jest dla niego „narkotykiem”.

Mam na szczęście zainteresowania, będę mógł więcej czytać, więcej zająć się muzyką i poświęcić więcej czasu rodzinie, którą trochę zaniedbywałem, będąc posłem czy europosłem – powiedział nam były parlamentarzysta.

Jak się okazuje, jednak „uzależnienie” od polityki, choćby w skali lokalnej, wzięło górę.

Tadeusz Cymański to również pierwszy burmistrz Malborka w wolnej Polsce. Sprawował ten urząd w latach 199-1997. Jednym z jego późniejszych następców był Andrzej Rychłowski, który również znalazł się w stawce kandydatów w obecnych wyborach do Rady Powiatu Malborskiego na liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Przypomnijmy, że w mieście rządził przez dwie kadencje, od 2006 do 2014 r., gdy walkę o reelekcję przegrał z Markiem Charzewskim, obecnym włodarzem. Do Rady Powiatu z KO startuje też wiceburmistrz w latach 2006-2014, czyli Jerzy Skonieczny.