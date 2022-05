Stare Pole. Powstanie nowy plac zabaw dla dzieci. Wszystko dzięki dotacji z regionalnego programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022 Anna Szade

To dobra wiadomość dla rodzin z dziećmi, bo przy ul. Cichej w Starym Polu powstanie plac zabaw. We wtorek (24 maja 2022 r.) wójt Marek Szczypior odebrał symboliczny czek na dofinansowanie przedsięwzięcia od władz województwa pomorskiego. To jedyna gmina w powiecie malborskim, która skorzysta z programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022.