Wielki Czwartek. Te zwyczaje poprzedzały Wielkanoc. Słyszeliście o kołatkach, oczyszczających kąpielach i paleniu "Judasza"?

Dawniej od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty, kiedy milczały kościelne dzwony, wiejskie dzieci biegały po wsiach, hałasując drewnianymi kołatkami. Dla nich to przede wszystkim była okazja do psot, a według wierzeń ludowych, zabieg ten miał przepędzić diabła. Klekot kołatek przeganiał też post, oznajmiał, że kończy się okres umartwiania.

Te zabawki dla chłopców zwane były również grzechotkami. Było to drewniane narzędzie drewniane, które można było kupić na rynku. Były też większe, na kółkach. Co ciekawe, każdy chciał mieć jak najgłośniejszą kołatkę. Używano ich wówczas, gdy milkły dzwony. Chodzono wokół kościoła i po ulicach, oznajmiając, że zbliża się początek nabożeństwa.

W Wielki Czwartek nie wolno było używać słów wulgarnych. Powiadano, że na tego, kto naruszy ten zakaz, spadnie dzwon kościelny.

Od Wielkiego Czwartku kończy się też okres wszelkich prac wymagających naruszenia ziemi. Nie wolno było wyrywać z niej niczego, ani niczego zakopywać. Ziemia w tym czasie stanowiła świętość, gdyż dwukrotnie przebywało w niej ciało Chrystusa. Nie wolno było naruszać ciszy, grać na instrumentach i śpiewać.