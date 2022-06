Malbork. Biuro paszportowe wciąż nie działa. Trudno nawet podać orientacyjny termin, gdy znów tu będzie można złożyć wniosek

Z dostępnością do Terenowego Punktu Paszportowego w Malborku od kilku lat bywało różnie, ale kiedyś chociaż działał, a obecnie jest nieczynny już od 18 miesięcy. Na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego cały czas widnieje informacja, że TPP będzie nieczynny od 7 grudnia 2020 roku z powodu nieobecności pracownika, "za utrudnienia przepraszamy".

Przypomnijmy, że wydawanie paszportów to zadanie należące do wojewodów. W urzędach wojewódzkich funkcjonują oddziały paszportowe, ale dla wygody mieszkańców tworzone są punkty terenowe, takie jak istniejący w Starostwie Powiatowym w Malborku. Trzeba jednak pamiętać, że władze powiatu malborskiego, chcąc dobrze, jedynie udostępniły pomieszczenia na działalność, za którą odpowiadają służby wojewody. Nie są więc właściwym adresatem uwag ze strony mieszkańców niezadowolonych z przedłużających się problemów z TPP. Najprościej rzecz ujmując, jest to zamiejscowe biuro Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.