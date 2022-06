Malbork. Budynek usługowo-handlowy przy Targowej znów w centrum uwagi. Ile czasu ten prywatny opuszczony obiekt będzie jeszcze straszył?

Okazuje się, że wielkich nakładów nikt tam raczej nie poczyni. Nie na złość i nie z oszczędności. Przyczyna jest zupełnie inna.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają dokonywanie w budynku prac wymagających pozwolenia na budowę. Znajduje się on w znacznej części w granicach projektowanego pasa drogowego. Oznacza to, iż obiekt przeznaczony jest de facto do rozbiórki – tłumaczy Marek Charzewski.